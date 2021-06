Bei Urlaubsrückkehrern sollen strengere Coronatest-Kontrollen erfolgen

Söder gedenkt Würzburger Opfern am Tatort

Würzburg: In der unterfränkischen Stadt haben Bürger sowie Vertreter von Politik und Kirche der Opfer der Messerattacke vom Freitag gedacht. Es seien heute alle in Trauer vereint, sagte Ministerpräsident Söder in seiner Rede. Und an die Angehörigen gewandt: "Sie sind nicht allein!" Die Tat nannte er ein sinnloses, brutales und verstörendes Verbrechen. Söder mahnte aber auch, nicht mit Hass zu reagieren. Gut und böse, so der Ministerpräsident, seien keine Frage von Religion oder Nationalität. Ähnlich hatte sich bereits Würzburgs Oberbürgermeister Schuchardt geäußert. Wörtlich sagte er: "Die Trauer um die verlorenen Menschen wird niemals enden". Er warnte jedoch davor, andere Flüchtlinge für die Tat in Sippenhaft zu nehmen. Am Freitagabend hatte ein 24-jähriger Somalier Passanten offenbar wahllos mit einem Messer angegriffen. Drei Frauen starben, weitere wurden schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.06.2021 17:00 Uhr