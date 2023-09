Bei Unwettern in Griechenland, der Türkei und Bulgarien sterben Menschen

Athen: Nach verheerenden Waldbränden ist Griechenland nun von extremen Unwettern heimgesucht worden. In der Hafenstadt Volos in Mittelgriechenland wurden Autos ins Meer gespült, zahlreiche Keller liefen voll. In zwei Tagen regnete es mancherorts so viel wie sonst in einem ganzen Jahr. In der Region Pilio fielen zwischen 600 und 700 Liter pro Quadratmeter. Bislang gab es ein Todesopfer; die Behörden bitten die Menschen, zu Hause zu bleiben. Starkregen und schwere Gewitter gingen auch in den Nachbarländern Bulgarien und in der Türkei nieder. An der südlichen Schwarzmeerküste kamen mindestens vier Menschen ums Leben. In der Millionenstadt Istanbul wurden Straßen überflutet. Türkische Behörden warnen zudem vor Sturzfluten und Stürmen entlang der türkischen Mittelmeerküste.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 07:00 Uhr