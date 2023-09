Bei Unwettern in der Türkei, Bulgarien und Griechenland sterben Menschen

Istanbul: In der Türkei, Bulgarien und Griechenland sind bei Unwettern mehrere Menschen ums Leben gekommen. Türkische Behörden sprechen von vier Toten und mehreren Vermissten. In Istanbul verwandelten sich Straßen nach heftigen Regenfällen in reißende Flüsse, Autos und Marktstände wurden weggespült. Der türkische Katastrophenschutz warnt vor neuen Unwettern mit Sturzfluten, Blitzeinschlägen und Sturm. An der Schwarzmeerküste in Bulgarien sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen gestorben. Dort stehen ganze Landstriche unter Wasser. In Griechenland starb ein Mensch. Stellenweise fielen dort bis zu 700 Liter Regen pro Quadratmeter und damit mehr als in Teilen Bayerns im ganzen Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 08:00 Uhr