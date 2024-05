Bei Unwettern im Süden der USA gibt es mehrere Tote

Oklahoma City: Heftige Wirbelstürme haben am Wochenende im Süden der USA für schwere Zerstörungen gesorgt. Dabei kamen mindestens 14 Menschen ums Leben. Wie mehrere US-Medien berichten, zog das Extremwetter über Texas, Oklahoma und Arkansas hinweg. Das gesamte Ausmaß der Schäden ist noch unklar. Rettungskräfte und Polizei sind an vielen Orten im Einsatz, um in den Trümmern nach Vermissten zu suchen und Verletzte zu versorgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 22:00 Uhr