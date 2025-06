Bei Unwetter in Süddeutschland bleiben größere Schäden aus

Eine Unwetterfront ist am Abend über Süddeutschland hinweggezogen, ohne die befürchteten massiven Schäden anzurichten. In Ulm wurden mehrere Häuser abgedeckt. Die Polizei geht von einer Windhose aus. In den bayerischen Regierungsbezirken mussten Feuerwehr und Polizei zwar zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Meist ging es dabei aber nur um umgestürzte Bäume, oder es mussten Baukräne abgesichert werden. Betroffen vom Gewitter war auch das Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal in München: Wegen Hagels konnte die Partie erst mit zehn Minuten Verspätung angepfiffen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2025 01:00 Uhr