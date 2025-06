Bei Unwetter bleiben größere Schäden aus - Flugzeug muss außerplanmäßig landen

Memmingen: Eine Unwetterfront ist am Abend über Süddeutschland hinweggezogen, ohne die befürchteten massiven Schäden anzurichten. Allerdings musste am Flughafen Memmingen im Allgäu ein Passagierflugzeug mit 185 Menschen an Bord außerplanmäßig landen, weil es in Turbulenzen geraten war. Während des Flugs wurden nach Angaben der Polizei neun Menschen verletzt. Drei von ihnen wurden demnach später im Krankenhaus behandelt. - Während der Unwetter wurden in Ulm mehrere Häuser abgedeckt. Die Polizei geht von einer Windhose aus. In den bayerischen Regierungsbezirken mussten Feuerwehr und Polizei zu rund 200 Einsätzen ausrücken. Meist ging es dabei um umgestürzte Bäume. Im Stadtgebiet Augsburg war die Kanalisation überlastet, so dass Fahrbahnen überflutet wurden.

