Bei Untergang eines Flüchtlingsboots im Ärmelkanal sterben 27 Menschen

24.11.2021 19:45 Uhr

Calais: Beim Untergang eines Flüchtlingsboots im Ärmelkanal sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die französische Polizei mit. Das Unglück ereignete sich vor der Küste von Calais. Der französische Premierminister Castex sprach von einer Tragödie. Der britische Premier Johnson, in dessen Land die Flüchtlinge wollten, berief eine Krisensitzung ein. Nach Angaben der Behörden hatte ein Fischerboot einen Notruf abgesetzt, wonach sich Migranten in Seenot befänden. Daraufhin machten sich Rettungsschiffe und Hubschrauber auf den Weg. Erst vor einigen Tagen hatte die französische Polizei 15 mutmaßliche Schlepper aus dem Irak sowie aus Rumänien, Pakistan und Vietnam festgenommen. Sie sollen monatlich etwa 250 Migranten in Booten nach Großbritannien gebracht haben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.11.2021 19:45 Uhr