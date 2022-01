Bei Unruhen in Kasachstan schreitet das Militär ein

Nachrichtenarchiv - 05.01.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Almaty: Bei den landesweiten Protesten gegen hohe Gaspreise sind in Kasachstan mehrere Polizisten und Soldaten getötet worden. Demonstranten haben in der größten Stadt des Landes öffentliche Gebäude gestürmt und das Rathaus in Brand gesetzt. Staatschef Tokajew sprach von terroristischen Banden, die sich einen Kampf mit Fallschirmjägern geliefert hätten. Er bat ein von Russland geführtes Militärbündnis um Hilfe. Die Ex-Sowjetrepublik Kasachstan steckt in einer schweren politische Krise. Das Land mit mehr als 18 Millionen Einwohnern grenzt unter anderem an Russland und China. Es ist reich an Öl- und Gasvorkommen und ist auch einer der größten Uranproduzenten der Welt. Trotzdem kämpft Kasachstan mit Misswirtschaft und Armut.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 05.01.2022 22:00 Uhr