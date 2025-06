Bei Unfall mit Linienbussen in Berchtesgaden werden neun Menschen verletzt

Mindestens neun Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse in Berchtesgaden verletzt worden. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang unklar. Laut dem Bayerischen Roten Kreuz war es ein Auffahrunfall. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde der Fahrer des auffahrenden Busses eingeklemmt und musste befreit werden. In seinem Fahrzeug waren keine Insassen. Im zweiten Linienbus seien 15 Menschen gewesen. Drei von ihnen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, ebenso der verletzte Busfahrer.

