Bei Unfall mit Golfkart sterben in der Oberpfalz zwei Jugendliche

Teunz: Bei einem Unfall mit einem Golfkart in Bayern sind zwei Jugendliche gestorben. Vier weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war das Kleinfahrzeug am Abend in der Gemeinde Teunz im Landkreis Schwandorf von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei den Toten handelt es sich um den Fahrer und den Beifahrer. Einer der jungen Männer starb bereits an der Unfallstelle, der andere später im Krankenhaus. Beide waren den Angaben zufolge minderjährig. Laut Polizei war das Golfkart für den Straßenverkehr zugelassen. Warum es von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2025 06:00 Uhr