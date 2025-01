Bei Unfall in spanischem Skigebiet werden 30 Menschen verletzt

Astún: Bei einem Unglück mit einem Sessellift sind in den spanischen Pyrenäen mindestens 30 Menschen verletzt worden. Neun von ihnen befinden sich nach Angaben der örtlichen Behörden in einem kritischen Zustand. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das Seil des Sessellifts wegen einer defekten Rolle plötzlich an Spannung verloren, so dass mehrere Sessel samt Insassen abstürzten. Dazu begann das Seil zu schwingen, so dass weitere Passagiere aus ihren Sesseln geschleudert wurden. Zahlreiche Krankenwagen und vier Hubschrauber sind nach Medienberichten im spanischen Wintersportort Astún im Einsatz, um die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 17:00 Uhr