Bei Unfall in Grafing bei München werden vier Personen schwer verletzt

Schulze spricht mit dem Libanon und Äthiopien über Lebensmittelknappheit

Berlin: Angesichts stark gestiegener Preise für Nahrungsmittel will Entwicklungsministerin Schulze ein Zeichen der Solidarität mit armen Ländern in Vorderasien und Afrika setzen. Dazu reist sie zu politischen Gesprächen in den Libanon und nach Äthiopien. Im Libanon wird Schulze unter anderem Projekte des Welternährungsprogramms besuchen. Das krisengebeutelte Land ist stark abhängig von Weizen aus der Ukraine und leidet entsprechend unter ausbleibenden Lieferungen in Folge des Krieges. In Äthiopiens Hauptstadt Addis Abbeba will die Entwicklungsministerin Vertreter der Afrikanischen Union treffen und sich für ein neues Bündnis für globale Ernährungssicherheit einsetzen. Ziel sei, eine Hungerkatastrophe zu verhindern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2022 07:00 Uhr