Bei Unfall auf der A9 werden 17 Menschen verletzt

Das Wetter in Bayern: Anfangs örtlich Nebel, sonst überwiegend freundlich mit längerem Sonnenschein. Im Tagesverlauf im Norden Schauer und an den Alpen ab und zu Regen. Höchstwerte zwischen 12 Grad am Alpenrand und 19 Grad in Mittelfranken. In der Nacht oft klar. Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. In den kommenden Tagen ein Mix aus Sonne und Wolken. Vereinzelt Schauer und Gewitter, vor allem im Süden, bei 16 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2022 06:00 Uhr