Bei Unfall auf A3 gibt es einen Toten und drei Verletzte

USA beginnen am Montag mit Impfungen gegen Corona

Washington: Nach Großbritannien wollen am Montag auch die USA mit Impfungen gegen Corona beginnen. Das haben die zuständigen Behörden mitgeteilt. Nach deren Angaben sind die ersten Chargen des Vakzins, das vom deutschen Unternehmen Biontech und seinem amerikanischen Partner Pfizer stammt, unterwegs in die mehr als 500 Impfzentren. Als erstes Land hatte am vergangenen Dienstag Großbritannien mit den Impfungen mit diesem Mittel begonnen. Seitdem erhielt der Wirkstoff von Biontech und Pfizer neben den USA auch in Kanada, Bahrain, Saudi-Arabien und Mexiko eine Notfallzulassung. In der EU läuft die Prüfung noch. Die Europäische Arzneimittelagentur will bis 29. Dezember eine Entscheidung fällen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2020 22:00 Uhr