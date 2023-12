Bei UN-Klimakonferenz wird neuer Beschlussentwurf vorgelegt

Dubai: Im Tauziehen um eine Abschlusserklärung bei der Weltklimakonferenz gibt es einen neuen Entwurf. Darin ist die von vielen Ländern geforderte klare Abkehr von Öl, Gas und Kohle nach wie vor nicht enthalten. Es wird aber zu einem Übergang weg von fossilen Energien aufgerufen. Hierbei solle das Tempo in diesem Jahrzehnt beschleunigt werden. Deutsche Umweltorganisationen sprechen von einer Verbesserung, die ihnen aber nicht ausreicht. Ähnlich sieht es der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Edenhofer. Er hat es im Morgenmagazin von ARD und ZDF als Schritt in die richtige Richtung gewertet, dass zum ersten Mal auf einer Klimakonferenz über einen Ausstieg aus fossilen Energien gesprochen worden sei. Jetzt hätten die EU und die USA auch Instrumente an der Hand, dies durchzusetzen.

