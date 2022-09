Bei UN-Generalversamlung fordert Selenskyj harte Bestrafung Russlands

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: In einer Videoansprache vor den Vereinten Nationen hat der ukrainische Präsident Selenskyj gefordert, Russland hart zu bestrafen und zu isolieren. In der vorab aufgezeichneten Rede, die in der Generaldebatte ausgestrahlt wurde, verlangte Selenskyj, Moskau sein Veto-Recht im UN-Sicherheitsrat abzuerkennen. Der ukrainische Präsident schlug vor, ein Sondertribunal einzurichten, um Russland für seinen Angriffskrieg zur Rechenschaft zu ziehen. Die Europäische Union will ihre Sanktionen gegen Russland verschärfen. Darauf haben sich die Außenminister der 27 EU-Mitgliedsstaaten am Rande der UN-Konferenz in New York geeinigt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte, die EU werde die Ukraine zudem auch mit mehr Waffen unterstützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 09:00 Uhr