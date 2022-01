Bei Tropensturm in Ostafrika sterben über 45 Menschen

Nachrichtenarchiv - 25.01.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Antananarivo: Ein Tropensturm hat in drei ostafrikanischen Ländern gewütet und mindestens 46 Menschen das Leben gekostet. Am schwersten hat es den Inselstaat Madagaskar getroffen, der schon allein 39 Todesopfer zu beklagen hat. Außerdem wurden den Behörden zufolge fast 65.000 Menschen obdachlos. Heftiger Regen löste Überflutungen und Schlammlawinen aus, so dass beispielsweise in Madagaskars Hauptstadt Antananarivo zahlreiche Häuser zerstört wurden. Aus Mosambik wurden drei Todesopfer gemeldet, aus dem Nachbarstaat Malawi vier. Tausende Menschen haben wegen des Tropensturms keinen Strom.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2022 21:00 Uhr