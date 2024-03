Bei Trauerbekundungen für Nawalny gibt es Festnahmen

Moskau: Bei Trauerbekundungen für Alexej Nawalny hat es in Russland Festnahmen gegeben. Die Nichtregierungsorganisation OWD-Info berichtet, dass landesweit 45 Menschen in Gewahrsam genommen wurden; die meisten in Nowosibirsk, aber auch in Moskau. Dort hatten tausende Menschen an den Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Oppositionellen teilgenommen. Sie versammelten sich vor einer Kirche, in der die Zeremonie für Nawalny stattfand. Danach wurde er im Beisein einiger seiner Angehörigen auf dem nahegelegenen Borisowski-Friedhof beigesetzt. Nawalnys im Exil lebende Witwe und ihre beiden Kinder nahmen nicht teil. Es waren einige Botschafter westlicher Länder dabei - für Deutschland Alexander Graf Lambsdorff. In der Nähe des Friedhofs rief eine Menschenmenge Slogans wie "Nein zum Krieg".

