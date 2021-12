Bei Tornados in den USA kommen zahlreiche Menschen ums Leben

Nachrichtenarchiv - 11.12.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfort: Bei schweren Unwettern mit einer Serie von Tornados sind in den USA zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Allein im Bundesstaat Kentucky dürften nach Behörden-Angaben mehr als 50 Menschen durch die Wirbelstürme getötet worden sein. Nach den Worten von Gouverneur Beshear brachte der stärkste Tornado Windgeschwindigkeiten von mehr als 300 Kilometer pro Stunde mit sich. In der Stadt Mayfair stürzte das Dach einer Kerzenfabrik ein, wodurch es zahlreiche Opfer gegeben hat. Auch andere Bundesstaaten im Südosten und im Zentrum der USA wurden getroffen: Sorge bereitet den Rettungskräften das Schicksal von rund hundert Mitarbeitern eines Amazon-Lagerhauses im Bundesstaat Illinois, die in dem teilweise zerstörten Gebäude eingeschlossen wurden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.12.2021 13:15 Uhr