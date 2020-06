Bei Tönnies gibt es fast 660 Corona-Infizierte

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gütersloh: Die Zahl der Corona-Infizierten beim größten deutschen Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück bei Gütersloh ist auf fast 660 gestiegen. Alle Betroffenen und ihre Kontaktpersonen wurden unter Quarantäne gestellt. Kurzfristig sollen nun auch alle noch nicht getesteten und auf dem Betriebsgelände tätigen Menschen isoliert und getestet werden. Der Kreis Gütersloh hat außerdem angeordnet, den Schlachtbetrieb bis auf weiteres stillzulegen. Einen allgemeinen Lockdown soll es nicht geben, allerdings wurden alle Schulen und Kindertagesstätten im Umkreis geschlossen. Grüne und SPD bekräftigten angesichts des neuen Hotspots ihre Kritik an den Zuständen in der Fleischindustrie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 23:00 Uhr