Bei Terroranschlag im Iran werden mindestens 20 Menschen getötet

Teheran: Im Iran sind bei einem mutmaßlichen Terrorangriff mindestens 20 Menschen getötet worden. Nach offiziellen Angaben sind darunter die 15 Angreifer und fünf Sicherheitskräfte. Laut iranischen Medienberichten haben in der Nacht Mitglieder der Terrorgruppe Dschaisch al-Adl mehrere Gebäude in der Stadt Rask gestürmt. Darunter seien ein Stützpunkt der Revolutionsgarde und eine Berufsschule gewesen. Der Kommandeur der Provinz sagte, die Terroristen hätten Sprengstoffgürtel getragen, um sich vor ihrer Festnahme in die Luft zu sprengen. Die militante Gruppe Dschaisch al-Adl kämpft nach eigenen Angaben für die Unabhängigkeit des iranischen Südostens.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 11:00 Uhr