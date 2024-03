Bei Super-Tuesday werden klare Siege von Trump und Biden erwartet

Washington: In den USA finden heute entscheidende Vorwahlen über die Präsidentschaftskandidaten der Republikaner und der Demokraten statt. Am sogenannten Super Tuesday wird in 16 Bundesstaaten abgestimmt, vergeben werden dabei mehr als ein Drittel der gesamten Delegiertenstimmen. Bei den Republikanern wird mit klaren Siegen von Ex-Präsident Trump gerechnet. Mit Spannung wird erwartet, wie viele Stimmen seine einzige verbliebene Konkurrentin Nikki Haley erhält. Bei den Vorwahlen der Demokraten liegt das Augenmerk darauf, wie viele Wähler Biden wegen seiner umstrittenen Nahost-Politik die Gefolgschaft verweigern.

