Bei Stürmen im Osten Australiens sterben mindestens fünf Menschen

Sydney: Bei schweren Unwettern im Osten Australiens sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. In einem Vorort von Brisbane etwa wurde eine Neunjährige von den Wassermassen fortgerissen und in die Kanalisation gespült, wie die Polizei des Bundesstaates Queensland mitteilte. Die übrigen Toten wurden von Bäumen oder herabfallenden Ästen erschlagen, ein Mann ertrank beim Kentern seines Bootes. Wegen Sturmschäden an Stromleitungen waren überdies rund 100.000 Haushalte ohne Elektrizität. Morgen sollen die Unwetter nachlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2023 19:00 Uhr