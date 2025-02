Bei Serienunfall auf der A 93 stirbt ein Lkw-Fahrer

Brannenburg: Ein folgenschwerer Unfall hat sich auf der A93, der Inntalautobahn, ereignet. Ein Mensch kam ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Am Morgen waren bei Brannenburg drei Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich in einem Stau im Zuge der Blockabfertigung Richtung Österreich. Laut Polizei war einer der Lastwagen ungebremst in das Stauende gefahren; der Fahrer starb. Die Bergung ist aufwändig, Kräne sind im Einsatz. Ein Lkw hatte Gefahrgut geladen, ein anderer Papierrollen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 03.02.2025 13:00 Uhr