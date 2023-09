Bei Selbstmordanschlägen in Pakistan sterben mehr als 50 Menschen

Quetta: Nach Selbstmordanschlägen in Pakistan ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Allein in der Provinz Belutschistan im Südwesten des Landes kamen nach Behördenangaben 52 Menschen ums Leben. Ein Attentäter hatte sich in der Nähe einer Moschee in die Luft gesprengt. Wenige Stunden später gab es eine weitere Explosion, diesmal im Nordwesten Pakistans - ebenfalls unweit einer Moschee. Dabei wurden mindestens fünf Menschen getötet. Laut einem Medienbericht stürzte das Dach der Moschee ein und begrub 30 bis 40 Menschen unter sich. Wer für die Anschläge verantwortlich ist, ist noch unklar. Die radikalislamischen Taliban bestritten eine Beteiligung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 18:15 Uhr