Bei schweren Unwettern in Italien sterben mindestens 10 Menschen

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Bei den Unwettern in Mittelitalien sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere würden noch vermisst, berichten italienische Medien. Einige der Opfer ertranken in ihren Autos oder ihren Wohnungen, weil sie sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Straßen und Häuser wurden überflutet und zahlreiche Fahrzeuge weggespült. Am schwersten betroffen war die Provinz Ancona an der Adriaküste. In einigen Gegenden fiel innerhalb weniger Stunden so viel Regen wie sonst in einem halben Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 14:00 Uhr