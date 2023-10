Bei schweren Erdbeben in Afghanistan sterben mindestens 120 Menschen

Kabul: Bei mehreren starken Erdbeben im Westen Afghanistans kamen nach vorläufigen Behördenangaben etwa 120 Menschen ums Leben, mehr als 1000 wurden verletzt. Sieben Dörfer nahe der Grenze zum Iran sind komplett zerstört worden, berichtet der Katastrophenschutz. Videos in den sozialen Medien zeigen verwüstete Dörfer mit Trümmerhaufen, unter denen auch zahlreiche Opfer vermutet werden. In der Provinzhauptstadt Herat strömten aus Sorge vor Gebäudeeinstürzen Menschenmassen auf die Straßen, wie Bewohner berichteten. Die mindestens acht Beben in der Nähe der Grenzstadt Herat hatten eine Stärke zwischen 4,6 und 6,3.

