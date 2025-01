Bei schwerem Bus-Unfall in Brandenburg gibt es zwei Tote

Prenzlau: Bei einem schweren Unfall mit einem Flixbus auf der A11 in Brandenburg sind am Nachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Außerdem wurden elf Menschen verletzt, vier von ihnen schwer. Wie das Unternehmen mitteilte, war das Fahrzeug auf dem Weg von Berlin ins polnische Stettin. Am Dreieck Uckermark soll der Bus dann in einer Ausfahrt zu einem Parkplatz aus noch ungeklärter Ursache umgekippt sein. Laut Polizei herrschten zum Unfallzeitpunkt dort winterliche Straßenverhältnisse.

