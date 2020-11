Bei Schusswaffenangriff in US-Einkaufszentrum werden acht Menschen verletzt

Nachrichtenarchiv - 21.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Milwaukee: Bei einem Schusswaffenangriff in einem Vorort von Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin sind acht Menschen verletzt worden. Wie die örtliche Polizei mitteilte, hat ein Mann in einem Einkaufszentrum in der Stadt Wauwatosa um sich geschossen. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, sei der Angreifer nicht mehr am Tatort gewesen. Er konnte bislang noch nicht gefasst werden. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die Gegend rund um den Tatort zu meiden. Beim Täter soll es sich um einen Weißen handeln, der zwischen 20 und 30 Jahre alt ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2020 06:00 Uhr