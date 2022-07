Bei Schüssen in Kopenhagener Einkaufszentrum sterben drei Menschen

Nachrichtenarchiv - 04.07.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kopenhagen: In der dänischen Hauptstadt sind bei Schüssen in einem Einkaufszentrum drei Menschen getötet und drei weitere schwer verletzt worden. Das gab die Polizei in der Nacht bekannt. Die Verletzten befinden sich demnach in kritischem Zustand. Als tatverdächtig wurde ein 22-jähriger Däne festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass er alleine gehandelt hat. Das dänische Königshaus rief die Bürger zum Zusammenhalt auf. Ministerpräsidentin Frederiksen sagte, alle seien brutal aus einem strahlenden Sommer gerissen worden.

