Bei Schüssen an US-Schule werden vier Menschen getötet

Atlanta: In den USA sind im Bundesstaat Georgia an einer Schule vier Menschen erschossen worden. Außerdem wurden laut Polizei neun weitere Personen verletzt. Die Tat ereignete sich an der Apalachee-Highschool in der Ortschaft Winder, rund 70 Kilometer nordöstlich von Atlanta. Als mutmaßlichen Täter nahm die Polizei einen 14-Jährigen fest. Über sein Motiv ist noch nichts bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2024 01:00 Uhr