Bei Schießerei in Los Angeles sterben neun Menschen

Mehr als 100.000 Ausländer warten laut Bericht auf deutschen Pass

Berlin: In Deutschland warten laut einem Zeitungsbericht mehr als 100.000 Ausländer auf ihre Einbürgerung. Die Behörden kämen mit der Bearbeitung der Anträge vielerorts nicht hinterher, schreibt die "Welt am Sonntag". Das habe eine Umfrage bei den 25 einwohnerstärksten Städten ergeben. So seien in Berlin rund 26.000 Anträge auf einen deutschen Pass anhängig, knapp die Hälfte davon noch aus dem Jahr 2021. In allen anderen angefragten Großstädten stapelten sich jeweils Anträge in mindestens vierstelliger Höhe, heißt es. Als Grund wird angegeben, dass die Zahl derer, die gerne einen deutschen Pass hätten, in den vergangenen Jahren gestiegen sei, außerdem fehle in den Behörden Personal. Der Vorsitzende des Zuwanderungs- und Integrationsrates, Kilic, kritisierte, jeder Tag des Wartens senke die Motivation der Menschen zur Einbürgerung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2023 13:00 Uhr