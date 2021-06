Bei Schießerei in Austin werden mehrere Menschen verletzt

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Austin: Im US-Bundestaat Texas sind mindestens 13 Menschen durch Schüsse verletzt worden. Nach Angaben der örtlichen Polizei sind der oder die Schützen bisher nicht gefasst, zwei der Verletzten befänden sich in kritischem Zustand. Motiv und Umstände seien noch unklar, Bandenkriminalität könne nicht ausgeschlossen werden. Die Schüsse fielen in einem belebten Ausgehviertel in Austin gegen 1:30 Uhr Ortszeit. Ermittler werten nun Videomaterial vom Tatort aus - unter anderem von Überwachungskameras und Bodycams der Polizei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2021 13:45 Uhr