Bei Scheunenbrand im Landkreis Wunsiedel entsteht ein Millionenschaden

Tröstau: Beim Brand einer Scheune im Landkreis Wunsiedel ist ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden. Zudem sind nach Angaben der Polizei zehn Rinder verendet. Bislang sei nicht geklärt, warum das Feuer in einer Scheune in Tröstau in der Nacht ausgebrochen ist. Die Flammen griffen auf drei angrenzende Gebäude über. Verletzt wurde niemand. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 08:00 Uhr