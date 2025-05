Bei russischen Drohnenangriffen auf Kiew soll es Tote gegeben haben

Kiew: In der Nacht haben sich Russland und die Ukraine wieder gegenseitig mit Drohnen angegriffen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew starben der Militärverwaltung zufolge drei Menschen, außerdem wurden laut Medienberichten mindestens zehn Menschen verletzt. Russische Luftangriffe wurden auch aus Charkiw im Osten, Mykolajiw im Süden sowie der Hafenstadt Odessa gemeldet. Auch das ukrainische Militär soll Offensiven aus der Luft gestartet haben. Innerhalb von vier Stunden habe man 95 Drohnen über Russland abgefangen und zerstört, so das Verteidigungsministerium in Moskau. Heute soll ein Gefangenenaustausch zwischen beiden Ländern weitergehen - rund 700 Kriegsgefangene haben beide in den letzten Tagen freigelassen, je 300 weitere sollen heute noch folgen.

