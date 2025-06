Bei russischen Angriffen auf Kiew sterben mehrere Menschen

Kiew: Russland hat die Ukraine erneut mit heftigen Luftangriffen attackiert. Im Zentrum stand unter anderem die Hauptstadt Kiew. Mehrere Stadtteile wurden getroffen und Wohngebäude gerieten in Brand. Laut Bürgermeister Klitschko wurden mindestens vier Menschen getötet und 20 weitere verletzt. Auch andere größere Städte und Regionen im äußersten Westen der Ukraine wurden nach Medienberichten mit Drohnen und Marschflugkörpern attackiert. Russland hatte nach der ukrainischen Geheimdienstoperation gegen die russische Bomberflotte Vergeltungsangriffe angedroht. //- Die EU lässt unterdessen die Handelsvorteile für die Ukraine zunächst auslaufen. Um Mitternacht traten nach Angaben der Kommission Übergangsregeln in Kraft, die bis zu einem neuen Handelsabkommen gelten sollen. Die EU hatte ukrainische Waren nach dem russischen Angriff auf das Land von Zöllen befreit - vor allem Bauern in den östlichen Mitgliedsstaaten hatten das kritisiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2025 08:00 Uhr