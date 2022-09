Bei russischem Gasstopp droht Anfang 2023 Rezession

Steinmeier äußerst tiefe Dankbarkeit gegenüber Gorbatschow

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat sich in ein Kondolenzbuch für den verstorbenen früheren sowjetischen Präsidenten Gorbatschow eingetragen. Im Roten Rathaus in Berlin schrieb Steinmeier in seinem Beitrag, er verneige sich vor einem großen Staatsmann in tiefer Dankbarkeit für seinen entscheidenden Beitrag zur deutschen Einheit. Nach den Worten des Bundespräsidenten hat Gorbatschow den Mut gehabt zur demokratischen Öffnung und zum Brückenschlag zwischen Ost und West. Steinmeier notierte außerdem, Gorbatschow habe viele Menschen in Deutschland begeistert, inspiriert und ermutigt. Gorbatschow war in den Jahren 1985 bis 1991 der letzte Staatschef der Sowjetunion. Er war vergangene Woche im Alter von 91 Jahren gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2022 13:00 Uhr