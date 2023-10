Bei Reichsbürger-Razzia wird Mann aus Wolfratshausen festgenommen

Wolfratshausen: In der oberbayerischen Stadt südlich von München hat die Polizei einen mutmaßlichen Reichsbürger festgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft München wirft dem 41-Jährigen vor, er habe Waffen für die Entführung von Gesundheitsminister Lauterbach besorgen wollen. Der Mann ist polizeibekannt, aufgefallen ist er wegen Volksverhetzung. Auch in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen gab es mehrere Festnahmen und Wohnungsdurchsuchungen in der Reichsbürgerszene. Vor dem Oberlandesgericht Koblenz sind bereits vier Männer und eine 76-Jährige aus dem Umfeld der Festgenommenen angeklagt, weil sie einen gewaltsamen Umsturz geplant haben sollen. Der Gruppe "Vereinte Patrioten" wird unter anderem die Gründung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 16:00 Uhr