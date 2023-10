Bei Razzia am Tegernsee werden Luxusautos beschlagnahmt

Rottach-Egern: Am Tegernsee und im Großraum München hat heute früh eine weitere Razzia gegen einen russischen Oligarchen stattgefunden. Dabei wurden mehrere Luxus-Autos beschlagnahmt. Sie sollen aus der Villa in Rottach-Egern abtransportiert worden sein. Offiziell wurde der Name des Oligarchen nicht genannt, doch soll es sich nach Informationen des "Spiegel" ein weiteres Mal um die Besitztümer von Alischer Usmanow handeln. Sein Name steht auf einer Sanktionsliste der EU. Bei ihm hatte es bereits vor einem Jahr eine Razzia gegeben, damals wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 13:00 Uhr