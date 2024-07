Bei Protesten in Venezuela sterben zwei Menschen

Caracas: Bei landesweiten Protesten in Venezuela nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl sind nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation mindestens zwei Menschen getötet worden. 46 weitere Demonstranten seien festgenommen worden, teilte die Menschenrechtsorganisation mit. Die Polizei ging mit Tränengas und Gummigeschossen gegen die Proteste vor, die sich gegen die Wiederwahl von Präsident Maduro richteten. Die Opposition wirft ihm Wahlbetrug vor. Sie hält Oppositionsführer Urrutia für den eigentlichen Gewinner der Wahl. Die nationale Wahlbehörde hatte Maduro mit gut 51 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärt, was nicht nur in Venezuela bezweifelt wird, sondern auch international. Sowohl die UN als auch die Europäische Union forderten dazu auf, die Wahlergebnisse zu überprüfen.

