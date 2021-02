Bei Protesten in Myanmar gibt es Tote und Verletzte

Nachrichtenarchiv - 28.02.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rangun: In Myanmar sind auch heute wieder Menschen durch Polizeigewalt gestorben. Mehrere Medien sprachen am zweiten Tag der gewalttätigen Zusammenstöße in Folge von fünf Toten, andere berichten von elf Toten, vor allem in den Städten Mandalay, Bago und Dawei. Außerdem wurden Hunderte Demonstranten verletzt. Auch gab es wieder zahlreiche Verhaftungen. Der Erzbischof der Hauptstadt Rangun schrieb per Twitter, Myanmar gleiche einem Schlachtfeld. Die Straßenproteste halten seit der Machtübernahme des Militärs vor einem Monat an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2021 14:00 Uhr