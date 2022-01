Bei Protesten in Kasachstan werden zahlreiche Demonstranten getötet

Nachrichtenarchiv - 06.01.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Almaty: Bei den landesweiten Protesten in Kasachstan hat es offenbar zahlreiche Tote und Verletzte gegeben. Wie ein Polizeisprecher in der Früh mehreren Nachrichtenagenturen sagte, seien in Almaty dutzende Angreifer, so wörtlich, "eliminiert" worden als sie versuchten, Verwaltungsgebäude in der Millionenstadt zu stürmen. Das Gesundheitsministerium spricht von mindestens acht getöteten Polizisten und Soldaten im Zuge der seit Tagen andauernden Unruhen. Zudem seien mehr als 1.000 Menschen verletzt worden. Russland hat in der Früh Soldaten in die ehemalige Sowjetrepublik verlegt. Dabei handelt es sich laut russischer Staatsagenturen um Fallschirmjäger als Teil einer internationalen Militärallianz. Kasachstan hatte das Militärbündnis um Hilfe gebeten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.01.2022 09:45 Uhr