Bei Protesten im rheinischen Kohlerevier kommt es zu Auseinandersetzungen

Steinmeier fordert noch entschlosseneren Kampf gegen Rechtsextremismus

München: Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, rechtsextreme Netzwerke in Deutschland entschiedener als bisher zu bekämpfen. Anlässlich des 40. Jahrestages des Oktoberfest-Attentats sagte Steinmeier, der Rechtsextremismus habe tiefe Wurzeln in unserer Gesellschaft. Deshalb müsse der Kampf gegen ihn verschärft werden. Wörtlich sagte Steinmeier: "Wegschauen ist nicht mehr erlaubt." Das gelte nach dem Oktoberfestattentat, nach dem NSU-Prozess, oder auch nach der Aufdeckung einer rechtsextremen Chatgruppe in der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Am 26. September 1980 hatte eine Bombe zwölf Wiesngäste getötet und über 200 verletzt. Erst vor wenigen Wochen hatte die Bundesanwaltschaft die Tat als rechtsextremistisch eingeordnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2020 18:00 Uhr