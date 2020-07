Bei Präsidentenwahlen in Polen liegen beide Kandidaten fast gleichauf

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 21:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Auf den nationalkonservativen Amtsinhaber Duda entfielen laut ersten Prognosen 50,4 Prozent der Stimmen, sein oppositioneller Herausforderer, der liberale Warschauer Bürgermeister Trzaskowski erhielt 49,6 Prozent. Die Zahlen beruhen auf Nachwahlbefragungen in rund 500 Wahlbüros. Das offizielle Endergebnis wird voraussichtlich erst morgen Abend vorliegen. An der Stichwahl haben mehr Menschen teilgenommen als vor zwei Wochen. Bis zum Nachmittag hatten rund 52 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Beobachtern zufolge spiegelt sich darin auch die Bedeutung der Wahl wieder, die als richtungsweisend gilt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.07.2020 21:30 Uhr