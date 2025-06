Bei Präsidentenwahl in Polen deutet sich Kopf-an-Kopf-Rennen an

Warschau: Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich nach ersten Prognosen ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Auf den liberalen pro-europäischen Kandidaten Rafal Trzaskowski entfielen demnach 50,3 Prozent der Stimmen, sein rechtskonservativer Rivale Karol Nawrocki von der PiS-Partei bekam 49,7 Prozent. Die Prognosen beruhen auf Nachwahlbefragungen in rund 500 Wahllokalen. Hochrechnungen wie in Deutschland gibt es in Polen nicht. Das offizielle Ergebnis wird morgen Vormittag erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2025 22:00 Uhr