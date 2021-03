Bei Parlamentswahl in Israel zeichnet sich eine Patt-Situation ab

Nachrichtenarchiv - 24.03.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: Die Parlamentswahl in Israel hat Hochrechnungen zufolge erneut keine klare Mehrheit gebracht. Zwei der drei größten Fernsehsender prognostizierten ein Parlament, in dem die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu und seine Verbündeten auf 60 Sitze kommt. Die anderen 60 Mandate gingen demnach an Netanjahus Gegner. Der dritte große Sender sieht einen Vorsprung für den 71-Jährigen. In Israel wurde bereits zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren gewählt. Das vorläufige Endergebnis der Parlamentswahl wird nicht vor Freitag erwartet. Sollte sich keine Mehrheit für eine Regierungsbildung zusammenfinden, könnte es zu einer fünften Neuwahl kommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.03.2021 04:00 Uhr