Bei neuem Beben in Afghanistan werden zahlreiche Menschen verletzt

Herat: Der Westen Afghanistans ist am frühen Morgen erneut von einem Erdbeben erschüttert worden. Laut US-Erdbebenwarte hatte es die Stärke 6,3. Nach Angaben des Informationsministeriums wurden mindestens 80 Menschen verletzt. Ein Dorf sei zerstört worden, eine Hauptstraße wegen eines Erdrutsches unpassierbar. In der Provinz Herat hatte es am Wochenende bereits mehrere Beben gegeben - mehr als 2.000 Menschen kamen ums Leben. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt jetzt vor einer Hungersnot in Afghanistan: Der zuständige Regionaldirektor sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, viele Programme für humanitäre Hilfe seien "drastisch unterfinanziert".

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2023 09:15 Uhr