25.01.2023 17:00 Uhr

Kiel: Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein sind zwei Menschen getötet worden. Fünf weitere wurden verletzt. Das bestätigte das Kieler Innenministerium. Ein Mann soll am Nachmittag auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg mit einem Messer auf Reisende losgegangen sein. Polizisten konnten ihn festnehmen. Sein Motiv ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2023 17:00 Uhr