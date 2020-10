Bei Messerangriff in Nizza gibt es zwei Tote und mehrere Verletzte

Nachrichtenarchiv - 29.10.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nizza: In der südfranzösischen Küstenstadt hat es laut Medienberichten einen Messerangriff gegeben, bei dem zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden sind. Der Vorfall soll sich in der Nähe der Kirche Notre-Dame in Nizza ereignet haben. Der Täter ist nach Behördenangaben gefasst worden. Erst vor knapp zwei Wochen hatte die Enthauptung eines Lehrers bei einem islamistischen Attentat ganz Frankreich erschüttert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2020 10:00 Uhr