Bei mehreren Straßenumzügen kommt es zu schweren Unfällen

Steinfeld: Bei mehreren Straßenumzügen ist es gestern zu schweren Unfällen gekommen. In der Stadt Goarshausen in Rheinland-Pfalz kam ein 20-Jähriger ums Leben, der unter einen Karnevalswagen geraten war. Er erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Im unterfränkischen Steinfeld stürzte ein 27-Jähriger von einem Fastnachtswagen und verletzte sich schwer. Nach Angaben der Polizei wollte er mit einem anderen Mann auf dem benachbarten Faschingswagen anstoßen. Dabei lehnte er sich zu weit über die Brüstung und stürzte vier Meter in die Tiefe. Lebensgefahr besteht der Polizei zufolge nicht. Auch in Hessen kam es zu einem Unfall. In Hünfelden im Landkreis Limburg-Weilburg stürzten zwei Männer von einem Fastnachtswagen und verletzten sich schwer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2024 08:30 Uhr